GAZİANTEP - Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu toplandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu toplandı

09.03.2022 15:05

Basın İlan Kurumu (BİK), yönetim kurulu toplantısını Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Basın İlan Kurumu (BİK), yönetim kurulu toplantısını Gaziantep'te gerçekleştirdi.

BİK Yönetim Kurulu Başkanı Edibe Sözen, Genel Müdür Rıdvan Duran ve yönetim kurulu üyeleri Şevket Erzen, Ümit Sönmez, Mücahit Küçükyılmaz, Muhammed Ziyad Varol ve Muharrem Özen, kentteki bir otelde bir araya geldi. Böylelikle Basın İlan Kurumu, yeni yöneticileriyle ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirmiş oldu.

Basına kapalı toplantının ardından yönetim kurulu üyeleri, ildeki yerel basın mensuplarıyla "Yerel Basın İstişare Toplantısı" düzenledi.

Edibe Sözen, buradaki konuşmasında, Gaziantep'in kendileri için çok önemli ve ilklerin şehri olduğunu belirterek, bu yüzden ilk yönetim kurulu toplantısını da burada düzenlediklerini söyledi.

İnsanların artık bir şey olduğunda gazetecilere sorduğunu dile getiren Sözen, şunları kaydetti:

"21. yüzyılın tiplemesi, gazeteci tiplemesi. Gazeteciler çok önemli. Bu önemde yapmış olduğunuz işlerden dolayı değil, almış olduğunuz sorumluluklardan dolayı da çok önemli. Gelişmeler, yerel siyaset ve ekonomi sizden soruluyor. Asrımızın öne çıkardığı meslek grubu ve tiplemesi gazetecilerdir. Bizim için çok önemlisiniz. Dünyada da böyle bir trend var. İnsanlar kitap okumadan önce gazeteleri okuyor. Oradan bilgi sahibi oluyorlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin, kim nerede ne kadar yatırım yapıyor? Bu sorunun cevabı da sizlerde. Dünyayla yarışır şekilde hızlı hareket eden bir meslek grubunu temsil ediyorsunuz. Her mesleğin kendine özgü sorunları var. Tabii gazeteciliğin de kendine göre sorunları var."

"İnternet medyası ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran da İstanbul ve Ankara'nın dışında ilk kez yönetim kurulu üyeleriyle toplandıklarını aktardı.

Salgının etkilerinin azalmaya başladığını ifade eden Duran, "Artık maskelerin bile hafiflediği dönemde bizim de gazetelerle ilgili artık pandemi dönemini geçmeye başladığımız sürece girdik. Sizler de bu süreci yakından takip ediyorsunuz. Biz sizlerden artık kendi sektörünüze yatırım yapmanızı bekliyoruz. İnternet medyası ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Verdiğimiz sertifika sayımız bini geçti." dedi.

İki hafta sonra Gaziantep'te bir toplantının olacağını anlatan Duran, şöyle konuştu:

"Bu yapılacak toplantı da Türkiye'de ilk olacak. Örnek bir uygulama olacak. Turizm gazeteciliği ile ilgili eğitim çalışması olacak. Gaziantep'ten başlaması da çok güzel oldu. Diğer illerden de talepler başladı. Biz yerel medyayı toplumun vicdanı olarak görüyoruz. Manipülasyona daha kapalı, halkın sesini daha rahat dile getirebilen, demokrasinin kılcal damarları olarak değerlendirebildiğimiz bir sektör olarak görüyoruz. Basın İlan Kurumu olarak da yerel medyanın yaşaması yönünde kararlar almaya çalışıyoruz. Zam oranlarına baktığımızda yerel ve ulusal farkını görebiliyorsun. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizler varsanız bizler varız. Bizler el birliği ile güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

GAZİANTEP - Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu toplandı
GAZİANTEP - Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu toplandı
GAZİANTEP - Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu toplandı
GAZİANTEP - Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu toplandı
GAZİANTEP - Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu toplandı
GAZİANTEP - Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu toplandı
GAZİANTEP - Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu toplandı

YORUMLAR
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Basın İlan Kurumu, Şevket Erzen, Edibe Sözen, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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