Son Dakika Haberleri: Basın-İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu
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Basın-İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu

58 dakika önce

Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri (Basın-İş) Sendikasının Genel Başkanlığına Savaş Nigar yeniden seçildi.

Basın-İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu, System.String[]

Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri (Basın-İş) Sendikasının Genel Başkanlığına Savaş Nigar yeniden seçildi.

Başkentte bir otelde düzenlenen sendikanın 20. Olağan Genel Kurulunda, Savaş Nigar genel başkanlığa aday tek isim oldu.

Oylamanın ardından, Basın-İş Genel Başkanlığını yürüten Nigar, bu göreve yeniden getirildi.

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Nigar, basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda faaliyet gösteren sendikalarını, yeniden iş kolunun en büyük sendikası yapmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda örgütlenme çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Nigar, "Yaptığımız başarılı toplu sözleşmelerle her zaman üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruduk. Enflasyon oranında değil, enflasyonun üzerinde zamlar alarak, önemli kazanımlar elde ettik. Bu yöndeki çabamız yeni dönemde de devam edecek." dedi.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:36 Kaynak: AA
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