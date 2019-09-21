Son Dakika Haberleri: Basın-İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu toplandı
Son Dakika Güncel Haber

Basın-İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu toplandı

8 dakika önce

Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikasının (Basın-İş) 20. Olağan Genel Kurulu toplandı.

Basın-İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu toplandı, System.String[]

Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikasının (Basın-İş) 20. Olağan Genel Kurulu toplandı.

Başkentte bir otelde iki gün sürecek genel kurulun açılışında konuşan Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar, basın sektörünün çok zor şartlar altında çalıştığını, basın emekçilerinin hak ettiği ücreti alamadığını söyledi.

Nigar, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Genel kurul çerçevesinde bugün ana tüzük ve yönetmelik değişiklik önerileri görüşüldü. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelikleri için seçimler ise yarın yapılacak.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gurbetçilerin emeklilik şartları değişti!
Kavanoz kapağı yok satıyor! 1 kamyon mal yarım saat içerisinde tükeniyor İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yurt genelinde dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı Neslican Tay'ın ölüm haberini alan anne ve babasının hali yürek parçaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 12:13:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basın-İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]