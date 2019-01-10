Son Dakika Haberleri: Basın Konseyi'nden "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" Açıklaması

Basın Konseyi'nden "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" Açıklaması

17 dakika önce

BASIN Konseyi'nden yapılan açıklamada 10 Ocak'ın gazeteciler için yaşamsal bir gün olduğu belirtilerek, "Bundan 58 yıl önce, 1961 tarihinde basın çalışanlarına sosyal ve yaşamsal haklar getiren 212 Sayılı Yasa'nın kabul edilişinin yıldönümü, yakın tarihimize kadar bayram gibi kutlanırken,...

Basın Konseyi'nden
BASIN Konseyi'nden yapılan açıklamada 10 Ocak'ın gazeteciler için yaşamsal bir gün olduğu belirtilerek, "Bundan 58 yıl önce, 1961 tarihinde basın çalışanlarına sosyal ve yaşamsal haklar getiren 212 Sayılı Yasa'nın kabul edilişinin yıldönümü, yakın tarihimize kadar bayram gibi kutlanırken, 2019 yılında 10 Ocak yine 'Çalışamayan Gazeteciler Günü" olarak yaşanmakta" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilere iş güvencesi, çalışma özgürlüğü getiren; sendikalaşma sağlayan 212 Sayılı Yasa'nın yürürlüğü girdiği 10 Ocak gününü artık, Çalışan Gazeteciler Günü olarak maalesef kutlayamıyoruz. Gazeteleri ve televizyonları kapanan, ekonomik nedenler ve siyasi baskılarla işlerine son verilen 13 binin üzerinde gazeteci bugün Türkiye'de işinden uzak bırakıldı. Yapılan araştırmalara göre her 3 gazeteciden 1'i ancak çalışma olanağı bulabiliyor.  İfade ve basın özgürlüğünün kuşatma altından çıkacağı,10 Ocak'ların Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanacağı yıllar diliyoruz." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:02 Kaynak: DHA

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