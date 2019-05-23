Son Dakika Haberleri: Basın Konseyi'nden Nişancı için başsağlığı mesajı

Basın Konseyi'nden Nişancı için başsağlığı mesajı

12 saat önce

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cenazesine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için başsağlığı mesajı gönderdi.

Basın Konseyi'nden Nişancı için başsağlığı mesajı, System.String[]
Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cenazesine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için başsağlığı mesajı gönderdi.
Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği mesajda, "Bayburt muhabiriniz sevgili meslektaşımız Abdulkadir Nişancı'nın görev başında elim kaybından büyük üzüntü duydum. Meslektaşımız Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, başta Nişancı ailesi olmak üzere Anadolu Ajansı'nın çalışanlarına ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:09 Kaynak: AA
Trabzon, Pınar, Bayburt, Güncel
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