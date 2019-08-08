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Basın Konseyi Yüksek Kurulu İzmir'de toplandı

56 dakika önce

Basın Konseyi Yüksek Kurulu İzmir'de toplandı.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu İzmir'de toplandı, System.String[]
Basın Konseyi Yüksek Kurulu İzmir'de toplandı.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve konsey üyeleri katıldı.
Türenç, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, zaman zaman bölgelerde toplantılar düzenlediklerini, bölge gazetecilerinin sorunlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunduklarını aktardı.
Konseyin 2 temel görevle çalıştığını dile getiren Türenç, ilkinin basın özgürlüğü için mücadele etmek, ikincisinin de etik değerlerle ilgili şikayetleri karara bağlamak ve alınan kararları duyurmak olduğunu belirtti.
Türenç, dünyada basın kartının çok saygın bir yere sahip olduğunu, Türkiye'de de basın kartının itibarının artırılması gerektiğini kaydetti.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ise sarı basın kartının mesleki kimlik olduğunu ve mesleğin rengini simgelediğini belirtti.
İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:32 Kaynak: AA
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