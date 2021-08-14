Basın Konseyinin DİKA projesi onaylandı

Batman Basın Konseyi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Bilgi Güvenliği Programı'nın protokolü imzalandı.

Batman Basın Konseyinin Dicle Kalkınma Ajansına sunduğu proje onaylandı. DİKA'da gerçekleşen imza törenine Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Batman Basın Konseyi Başkanı Ercan Arslan ve gazeteciler katıldı. Proje kapsamında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Danışmanlığı hizmet alımı dernek üyelerinden oluşan toplam 25 kişiye bilgi güvenliği ve siber güvenlik konusunda danışmanlık hizmeti sunulacak.

Batman Basın Konseyi Başkanı Ercan Arslan, "Yerel gazeteler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Fakat pandeminin etkisiyle gazeteler toplu bulunulan yerlerde alınamadığı için tirajları düşmekte, bunun sonucu olarak vatandaş internet medyasına yönelmektedir. Basılı medyaya göre internet medyası çok daha hızlı ve insanların çok daha kolay ulaşabildiği bir ortam haline gelerek yaygınlaşmış ve önemi daha da artmıştır. Yerel gazetelerin internet medyasında daha etkin rol almaları amacıyla ulusal ve yerel düzeyde birçok eğitim düzenlenmektedir. Bu itibarla Batman'daki yerel medyanın internet ortamında yer alan kurumsal bilgilerinin korunması ve siber saldırılara karşı yönetim sistemlerinin oluşturulması amacıyla ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlığına ihtiyaç duyulmuştur. Bu vesileyle sunduğumuz proje kabul eden Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı'ya teşekkür ederiz" dedi. - BATMAN