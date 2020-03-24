Basın kuruluşlarının büroları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Basın kuruluşlarının büroları dezenfekte edildi - Son Dakika

Basın kuruluşlarının büroları dezenfekte edildi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Basın kuruluşlarının büroları dezenfekte edildi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalya'da hizmet veren basın bürolarında dezenfekte çalışması yapıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri koronavirüse karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Özel kıyafetleri, eldivenleri ve maskeleri ile tedbiri elden bırakmayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'nin merkez ve ilçelerdeki hizmet birimleri, İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri başta olmak üzere tüm kamu kurumları, ibadethanelerde ve ören yerlerinde köşe bucak ilaçlama çalışması yaptı.


Bu kapsamda Antalya'da hizmet veren basın ve medya kuruluşları da talepleri doğrultusunda, Başkan Muhittin Böcek'in talimatı ile dezenfekte ediliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antalya'da halkın haber alma konusunda iletişimi sağlayan basın, yayın ve medya kuruluşlarının ofislerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan alanlarda otlar temizleniyor, çöpler toplanıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de maske, eldiven, temizlik ve dezenfektan malzemelerin yanı sıra kuru gıda satan işyerlerine yönelik fiyat denetimlerine de devam ediyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:21 Kaynak: İHA

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