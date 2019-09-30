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Basın Ligi kura çekimi yapıldı

1 saat önce

8 Ekim'de başlayacak İGC 2019 'Basın Ligi Ünver Ergün Sezonu' futbol şöleni kura çekimi ve fikstürü gerçekleşen törenle yapıldı.

Basın Ligi kura çekimi yapıldı, System.String[]

Finalinin 1 Kasım'da yapılacak turnuvaya kentteki basın kuruluşları yoğun ilgi gösteriyor.

İzmir'de geçen yıl ilk kez düzenlenen İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Basın Ligi Futbol Turnuvası, bu yıl ikinci kez 'Ünver Ergün Sezonu' adıyla 8 Ekim'de başlayacak. Finali 1 Kasım'da oynanacak turnuvanın kura çekimi ise Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemler Derneği'nde yapılan törenle çekildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kura çekimi törenine, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet İncu, Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilci Yardımcısı Selçuk Ergeldi, İGC Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Erek ve turnuvaya katılan gazetecilerin takım temsilcileri katıldı.

Amaç dayanışmayı artırmak

Açılış konuşmasını yapan İGC Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Erek, "Kentteki basın kuruluşları arasında dayanışmayı arttırmak, meslektaşlarımızı bir araya getirmek amacıyla düzenlenen bir turnuva. Bu turnuvada amacımız farklı gazetelerde çalışan gazeteci arkadaşlarımız ile bir araya gelerek, kaynaşarak, bir futbol şöleni ortaya çıkarmak. Eminim; Ünver Ergün Sezonu, her takımın centilmen bir şekilde mücadele edeceği bir sezon olacak. Hepimiz bunun farkında olarak sahaya çıkacağız" diye konuştu.

Centilmenlik içinde geçecek bir turnuva olması dileğinde bulunan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ise, "Turnuvanın çok güzel geçeceğine eminim. Biz her türlü desteğe hazırız. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Gazeteciler futbola doyacak

Kentte yer alan basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin bulunacağı turnuvada İzmirli gazeteciler futbola doyacak. Turnuvada maçlar İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kültürpark içindeki halı sahasında oynanacak.

Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:06 Kaynak: Bültenler
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