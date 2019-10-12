Son Dakika Haberleri: Basın mensupları bulundukları bölgeye havan topu düşmesinin ardından o anları böyle anlattılar
Son Dakika 3. Sayfa Basın mensupları bulundukları bölgeye havan topu düşmesinin ardından o anları böyle anlattılar

Basın mensupları bulundukları bölgeye havan topu düşmesinin ardından o anları böyle anlattılar

1 saat önce

Basın mensupları bulundukları bölgeye havan topu düşmesinin ardından o anları böyle anlattılar Basın mensupları: "Ses geldi önce, sonra herkes bağırmaya başladı.

Basın mensupları bulundukları bölgeye havan topu düşmesinin ardından o anları böyle anlattılar

Basın mensupları:

"Ses geldi önce, sonra herkes bağırmaya başladı. Şuan biraz daha sakin"

"Önce bir ses geldi, üstümüzden geçti ve Fevzi Çakmak Mahallesi'ne düştü"

"2 tane havan topu atıldı, ikisi de yanı başımızda olan duvarın dibine düştü. İkisi de patlamadı"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde basın mensuplarının bulunduğu bölgeye art arda havan topları düştü. Düşen havan toplarının ardından basın mensupları o anları anlattı.

Basın mensupları bulundukları bölgeye havan topu düşmesinin ardından o anları böyle anlattılar

Fevzi Çakmak Mahallesi, Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
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