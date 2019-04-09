Basın Mensupları ile Emniyet Teşkilatı Halı Saha Maçında Buluştu
42 dakika önce
Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında basın mensupları ile Emniyet Teşkilatı mensupları hala saha maçında buluştu.
Polis
Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında basın mensupları ile Emniyet Teşkilatı mensupları hala saha maçında buluştu.
İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik kaptanlığında Emniyet mensupları sahaya çıkarken, basın mensupları da Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Ersen Küçük kaptanlığında sahaya çıktı. Karşılaşma öncesi karşılıklı verilen çiçeklerin ardından başlayan maç beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Emniyet Müdürü Çevik basın mensuplarına elleri ile tatlı ikram etti. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:36 Kaynak: İHA
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