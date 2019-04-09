Son Dakika Haberleri: Basın Mensupları ile Emniyet Teşkilatı Halı Saha Maçında Buluştu

Basın Mensupları ile Emniyet Teşkilatı Halı Saha Maçında Buluştu

42 dakika önce

Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında basın mensupları ile Emniyet Teşkilatı mensupları hala saha maçında buluştu.

Basın Mensupları ile Emniyet Teşkilatı Halı Saha Maçında Buluştu, System.String[]
Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında basın mensupları ile Emniyet Teşkilatı mensupları hala saha maçında buluştu.

İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik kaptanlığında Emniyet mensupları sahaya çıkarken, basın mensupları da Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük kaptanlığında sahaya çıktı. Karşılaşma öncesi karşılıklı verilen çiçeklerin ardından başlayan maç beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Emniyet Müdürü Çevik basın mensuplarına elleri ile tatlı ikram etti. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:36 Kaynak: İHA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Trabzon, Polis, Güncel
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