Basın mensupları Kapadokya'yı kuşbakışı izledi - Son Dakika

Nevşehir'de, sıcak hava balon turuna katılan basın mensupları Kapadokya'nın görsel güzelliklerini gökyüzünden izledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için planlanan etkinlik, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu sabah gerçekleştirilebildi.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Royal Balloon firması işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Göreme beldesindeki kalkış alanında uçuşa hazırlanan sıcak hava balonu basın mensuplarının sepete alınmasının ardından gökyüzüne yükseldi.

Etkinliğe katılan gazetecilerden Fulda Sarıyer, bölge semalarından tarihi ve doğal güzellikleri seyrederken haber amaçlı fotoğraf çekimi yaptığını da belirterek, "Yerden yaklaşık 500 metre yükseklikteyiz. Daha önce de bir kez sıcak hava balon turuna katılmıştım. 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla bu organizasyonu düzenleyenlere çok teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe katılmak için Kayseri'den gelen gazeteci Ali Göç de bölgenin kuşbakışı manzarasının çok güzel olduğunu ifade etti.

Daha önce birçok kez peribacaları arasından balonları izlediğini ancak sepetin içinde olmanın ayrı bir heyecana neden olduğunu aktaran Göç, "Sıcak hava balonuyla dünyaca ünlü turizm bölgesi Kapadokya'yı gökyüzünden keşfediyoruz. Güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren turda, basın mensuplarını taşıyan sıcak hava balonu Kılıçlar, Aşıklar ve Güllüdere vadileri üzerinden geçerek Ortahisar beldesi yakınlarına iniş yaptı.