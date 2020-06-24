Basın mensupları Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti - Son Dakika

Basın mensupları Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ve dernek Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Gökmen Çiçek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ve dernek Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Gökmen Çiçek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'a Vali olarak atanmasının ardından hayırlı olsun ziyareti için gelen konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Vali Gökmen Çiçek'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, derneğin kuruluş süreci ve ortaya çıkan birliktelik ruhunun nasıl oluştuğunu anlattı. Vali Gökmen Çiçek'e görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Küçükkurt, nazik kabulleri için de teşekkürlerini iletti.


İnşallah diğer illere örnek olur


Basın camiasının birlikte hareket etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Vali Gökmen Çiçek: "Burada çok güzel bir birliktelik var. Bu inşallah diğer illere de örnek olur. Basında birlik olduğu zaman kentin diğer alanlarında da birliktelik oluyor. Bu işin öncülüğünü yapan başta Hacı Hakkı Özsoy olmak üzere Mehmet Emin Güzbey ve Mehmet Abdioğlulları'na teşekkür ediyorum. Bu durum başka alanlarda da birliktelik sağlamak adına idareciler açısından bizlere ciddi bir kolaylık sağlıyor" dedi.


Burada basın ciddi manada takip ediliyor


Basını aktif ve güçlü olan bir ile gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek şöyle konuştu:


"Basını güçlü olan bir ile geldim. İşim hem zor hem kolay. Zor, hata yapma şansımız yok. Kolay, yapacağımız ve halka duyuracağımız şeyleri sizin aracılığınızla çok rahat duyuracağım. Vatandaşlar basını oldukça iyi takip ediyor. Kırsala gittim birçok kişi "Sayın Valim hoş geldiniz" dedi. Beni nereden biliyorsunuz? Dediğimde basında gördük yanıtını verdiler. Bazı illerde basını 500-600 gibi az sayıda kişiler takip ediyor. Ancak burada basın ciddi manada takip ediliyor ve kente vizyon veriyor. Böyle basını güçlü olan bir ile gelmekten dolayı mutluyum. Nazik ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyorum."


Vali Gökmen Çiçek konuşmaların ardından konuklarıyla bir süre sohbet etti. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Basın mensupları Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti - Son Dakika

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