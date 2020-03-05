Basın mensuplarına deprem semineri - Son Dakika
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Basın mensuplarına deprem semineri

6 saat önce

Ankara'da basın mensuplarına yönelik 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında seminer verildi.

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Ankara'da basın mensuplarına yönelik 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında seminer verildi.


Her yıl 1-7 Mart Deprem Haftası'nda düzenlenen etkinliklerle Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çekiliyor. Etkinlikler kapsamında AFAD Eğitim Merkezi Deprem Simülasyon Merkezi'nde basın mensuplarına yönelik bir seminer düzenlendi. Seminerde deprem anında yapılması gerekenler hem teorik hem de deprem simülasyonunda uygulamalı olarak gösterildi. Herhangi bir deprem anında "çök, kapan, tutun" hareketiyle yaşam alanı oluşturulması gerektiğine dikkat çekildi. Deprem öncesinde aile afet acil durum planı hazırlamanın önemi de vurgulandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:27 Kaynak: İHA
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