Basın mensuplarına deprem simülasyonuyla farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Basın mensuplarına deprem simülasyonuyla farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Basın mensuplarına deprem simülasyonuyla farkındalık eğitimi verildi

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından basın mensuplarına yönelik afet bilinci eğitimi verildi.

Basın mensuplarına deprem simülasyonuyla farkındalık eğitimi verildi, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından basın mensuplarına yönelik afet bilinci eğitimi verildi.

"Afete Hazır Türkiye" için çalışmalarını aralıksız sürdüren AFAD, "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamındaki çalışmaların yanı sıra özel hafta ve günlerde de toplumun tüm kesimlerinin afet konusunda farkındalık kazanması için etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda AFAD, "1-7 Mart Deprem Haftası" dolayısıyla AFAD Eğitim Merkezi (AFADEM) Deprem Simülasyon Merkezi'nde basın mensuplarına afet bilinci eğitimi verdi.

Eğitimde, AFAD uzmanlarınca, deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı.

Eğitime katılan medya mensupları, simülasyon merkezinde deprem anını deneyimleme imkanı da buldu.

Türkiye, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:46 Kaynak: AA
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