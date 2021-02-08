Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı - Son Dakika

Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı

08.02.2021 09:31
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı, System.String[]

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü araç kullanan 3 arkadaş polise ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü araç kullanan 3 arkadaş polise ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Dans eden Eren Başar Ç. (28), basın mensuplarına önce saldırıp ardından sarılmak isterken Muhammed Y. (28), "Bu mu yani haberciliğiniz, gidin kendinizi geliştirin" dedi. 3 arkadaşa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 9 bin 450 TL ceza uygulandı.

Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Cevher Sokak'ta uygulama yapan Beşevler Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Azerbaycan Dostluk Parkı'nda 3 şahsın alkol aldığı ve çevreyi rahatsız ettiği yönünde ihbar aldı. Parka giden ekipler, Eren Başar Ç., Muhammed Y. ve Elif A.'ya sokağa çıkma yasağını hatırlatıp, evlerine gitmelerini söyledi.

Ancak 3 arkadaş ceza yazılacağını öğrenince 16 R 9616 plakalı otomobile binerek,  kaçmak istedi. Muhammed Y. idaresindeki otomobili durduran ekipler alkol kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Mehmet Y.'nin 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Avukat olduklarını söyleyen Mehmet Y. ve Eren Başar Ç.'nin daha öncede kısıtlamayı ihlal ettikleri öğrenildi.

'BU MU YANİ HABERCİLİĞİNİZ, GİDİN KENDİNİZİ GELİŞTİRİN'

Sürücü Muhammet Y., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Güzel oldu böyle kamera karşısında olmak. Hiçbir hukuki yaptırımı olmayan bir uygulama. Alkollü araç kullanmadım, ayrıca sanan ne? Şu an yaptığınız şey komedi. Sokağa çıkma yasağından ceza ver devam et" dedi. Ayrıca "Habercilik senin iddiaların üzerine yürümüyor, bir şey bilirsin iddia edersin ama hiçbir şey bilmiyorsun. Polis kaynakları ne? Biz o polis kaynaklarına karşıyız zaten. Bu mu yani haberciliğiniz, gidin kendinizi geliştirin" diyerek, tepki gösterdi.Eren Başar Ç. de basın mensuplarına önce saldırmak ardından sarılmak istedi.

3 arkadaşa toplam 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü Muhammed Y.'ye alkollü araç kullanmak ve aracın muayene tarihinin geçmesi nedeniyle bin 650 TL ceza kesildi. Muhammed Y.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobili çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı

Türk Lirası, Alkol, Polis, Dans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı - Son Dakika


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