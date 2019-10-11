Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye ikinci saldırı
53 dakika önce
Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye ikinci saldırı -İHA Muhabiri Beril: "Biz iyiyiz bizi bırakın canlıya girin"
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye ikinci saldırı
-İHA Muhabiri Beril: "Biz iyiyiz bizi bırakın canlıya girin"
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