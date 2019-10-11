Son Dakika Haberleri: Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye ikinci saldırı
Son Dakika Genel Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye ikinci saldırı

Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye ikinci saldırı

53 dakika önce

Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye ikinci saldırı -İHA Muhabiri Beril: "Biz iyiyiz bizi bırakın canlıya girin"

Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye ikinci saldırı, System.String[]

Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye ikinci saldırı

-İHA Muhabiri Beril: "Biz iyiyiz bizi bırakın canlıya girin"

Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
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