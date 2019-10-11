Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye yapılan saldırı kamerada
51 dakika önce
Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye yapılan saldırı kamerada.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:54 Kaynak: İHA
Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye yapılan saldırı kamerada
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin tünel kazdığı ortaya çıktı Trump: "Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum" Azez'de TSK üssüne PKK'dan havanlı saldırı: 5 askerimiz yaralandı Canlı yayında gazetecilerin olduğu restorana art arda ateş açıldı