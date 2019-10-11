Son Dakika Haberleri: Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye yapılan saldırı kamerada
Son Dakika Genel Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye yapılan saldırı kamerada

Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye yapılan saldırı kamerada

51 dakika önce

Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye yapılan saldırı kamerada.

Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye yapılan saldırı kamerada

Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye yapılan saldırı kamerada

Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:54 Kaynak: İHA
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