Son Dakika Haberleri: Basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştü
Son Dakika 3. Sayfa Basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştü

Basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştü

17 dakika önce

Basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştüŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştü.

Basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştü

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştü.

Basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştü

Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suruç'a havan mermisi düştü: 2 sivil hayatını kaybetti
Şehit olan küçük Elif'in cenazesine kardeşinin bakışları damga vurdu Son dakika: Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi Alkollü sürücü, otobüs durağına daldı: 3 kadın hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 11:03:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]