Basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştü
17 dakika önce
Basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştüŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
Basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştü
ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştü.
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