Basın Meslek Örgütleri: "Cumhuriyet Tarihinin En Ağır Sansür ve Otosansür Mekanizmalarından Birine Yol Açabileceği Endişesiyle Bu Kanun Teklifinin... - Son Dakika
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Basın Meslek Örgütleri: "Cumhuriyet Tarihinin En Ağır Sansür ve Otosansür Mekanizmalarından Birine Yol Açabileceği Endişesiyle Bu Kanun Teklifinin...

27.05.2022 12:48
Basın Meslek Örgütleri: "Cumhuriyet Tarihinin En Ağır Sansür ve Otosansür Mekanizmalarından Birine Yol Açabileceği Endişesiyle Bu Kanun Teklifinin...

Basın meslek örgütleri, AKP ve MHP tarafından TBMM’ye sunulan, basın ve sosyal medya için yeni düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, “Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür ve otosansür mekanizmalarından birine yol açabileceği endişesiyle, ‘dezenformasyonla mücadeleyi’ değil gazeteciliğe baskıyı artırmak üzere tasarlandığı anlaşılan bu kanun teklifinin acilen geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Basın meslek örgütleri, AKP ve MHP tarafından TBMM'ye sunulan, basın ve sosyal medya için yeni düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür ve otosansür mekanizmalarından birine yol açabileceği endişesiyle, 'dezenformasyonla mücadeleyi' değil gazeteciliğe baskıyı artırmak üzere tasarlandığı anlaşılan bu kanun teklifinin acilen geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Türkiye Ulusal Komitesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Basın Konseyi, Haber-Sen ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), AKP ve MHP'nin TBMM'ye sunduğu 'Basın Kanunu ve Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne bugün yaptıkları ortak açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazeteciler ve basın örgütlerinin görüşlerini içermeyen hiçbir yasa, dezenformasyona çare olamaz.

Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM'ye sunduğu 'Basın Kanunu ve Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' başlıklı teklif, Türk Ceza Kanunu'na 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' diye yeni bir suç eklemekte, bu suçu işleyenlere hapis cezası öngörmektedir. Medyaya yönelik olarak öngörülen idari tedbirler arasında para cezası, reklam yasakları ve sosyal medya ağlarına bant daraltma yaptırımı da vardır.

"GAZETECİLİK ÖRGÜTLERİNİN GÖRÜŞÜ ALINMADAN HAZIRLANMIŞTIR"

Mesleğimizi doğrudan ilgilendiren bu önemli kanun teklifi, gazetecilik örgütlerinin görüşü alınmadan, bir grup siyasetçi ve bürokrat tarafından kapalı kapılar ardında hazırlanmıştır.

"ACİLEN GERİ ÇEKİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür ve otosansür mekanizmalarından birine yol açabileceği endişesiyle, 'dezenformasyonla mücadeleyi' değil gazeteciliğe baskıyı artırmak üzere tasarlandığı anlaşılan bu kanun teklifinin acilen geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz.

"ABD MERKEZLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN BİLE BU SÜREÇTE GÖRÜŞ ALINDI"

Kınıyoruz: ABD merkezli teknoloji şirketlerinden bile bu süreçte görüş alan siyasi iktidar, kanunun doğrudan muhatabı olan Türkiye'deki gazetecilik örgütlerinin fikrini sorma gereği duymamıştır. Hangi partiden olursa olsun siyasetçilerin, toplumun bilgi edinme ve haber alma hakkını doğrudan ilgilendiren bu tür yasal düzenlemeleri hazırlarken ilgili alanın önde gelen meslek örgütleri ve sivil toplum temsilcileriyle diyalog kurması demokrasinin gereğidir. Bu demokratik ilkenin çiğnenmesini kınıyoruz.

"MUĞLAK KAVRAMLARA DAYANILARAK MAHKEMELERE YENİ BİR SUÇ İŞARET EDİLMEKTEDİR"

Reddediyoruz: Teklifte 'dezenformasyon,' 'yalan haber,' 'asılsız bilgi' ve 'tahrif edilmiş bilgi' gibi kavramlar, hukuki bir tanım yapılmaksızın kullanılmaktadır. 'Güvenlik', 'kamu düzeni' ve 'kamu barışı' gibi gazetecilere karşı adli taciz davalarında sıkça başvurulan muğlak kavramlara dayanılarak mahkemelere yeni bir suç işaret edilmektedir. Böyle bir yaklaşım, yasaları, bağımsızlığını yitirmiş olan yargı sistemi tarafından suistimale açık hale getirmektedir. Bu girişimi reddediyoruz.

"TÜM SİYASİ AKTÖRLERİ, GAZETECİLİK ÖRGÜTLERİYLE KAPSAMLI VE ŞEFFAF BİR DİYALOG SÜRECİ BAŞLATMAYA DAVET EDİYORUZ"

Davet ediyoruz: Dezenformasyon, tüm dünyanın sorunudur. Türkiye'de gazeteciliğin kalitesini düşüren, halkın haber alma hakkını zedeleyen daha birçok sorun da vardır. Tüm bu sorunları çözebilecek çoğulcu yasaların, demokratik kurumların ve meslek içi özdenetimin oluşturulması veya güçlendirilmesi için, bu kanun teklifinin askıya alınmasının ardından, tüm siyasi aktörleri, gazetecilik örgütleriyle kapsamlı ve şeffaf bir diyalog süreci başlatmaya davet ediyoruz.

Binlerce gazeteciyi temsilen ve kamuoyunun haber alma hakkına saygılarımızla bu çağrıyı tarihi bir sorumluluğun gereği olarak yapıyoruz."

YORUMLAR
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Dezenformasyonla mücadele yasası Meclis'te Dezenformasyonla mücadele yasası Meclis'te İnternet medyası ve sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu İnternet medyası ve sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu
Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın Meslek Örgütleri: 'Cumhuriyet Tarihinin En Ağır Sansür ve Otosansür Mekanizmalarından Birine Yol Açabileceği Endişesiyle Bu Kanun Teklifinin... - Son Dakika


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