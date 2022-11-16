Basın İlan Kurumu, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine getirilen düzenleme sonrası haber sitelerinin yöneticileriyle görüştü - Son Dakika
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Basın İlan Kurumu, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine getirilen düzenleme sonrası haber sitelerinin yöneticileriyle görüştü

16.11.2022 21:42

Basın İlan Kurumu, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine düzenleme getiren kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından haber sitelerinin yöneticileri ve temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi.

Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Basın İlan Kurumu da çalışmalara başladı. BİK'ten yapılan açıklamada, Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği başta olmak üzere, mevzuatın kanuna uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Basın İlan Kurumu, haber sitelerinin yöneticileriyle fikir alışverişine başladı

NİSAN'DAN İTİBAREN İLAN YAYINLAMAYA BAŞLAYACAKLAR

İnternet haber sitelerinin süreli yayın sayılmaları ve 2023 yılı Nisan ayında ilk kez resmi ilan yayımlamaya başlayacak olmalarının, Kurumun sorumluluk alanını genişletirken internet haber sitelerine de maddi kaynak sağlanmasının önünü açtığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnternet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını kazanmaları ise tıpkı gazete ve dergilerde olduğu gibi belirli kurallara tabi. Bu nedenle BİK, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğine son şeklini vermek üzere paydaş halkasına yeni eklenen internet haber siteleri ile bugünden başlamak üzere hafta boyunca art arda toplantılar gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu, haber sitelerinin yöneticileriyle fikir alışverişine başladı
Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur toplantıda fikirlerini aktardı.

YÜKSEK TİRAJLI SİTELERİN SAHİPLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

BİK üst yönetimi, ilk olarak bugün yüksek tirajlı gazetelerin internet sitesi temsilcileri ile Genel Müdürlük binasında bir araya geldi. Toplantıda, internet haber sitesi temsilcilerinin sürece dair görüşleri dinlendi, mevzuatta yapılacak düzenlemelere ilişkin önerileri not edildi. Basın İlan Kurumu'nda düzenlenen toplantıda söz alan Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkındaki fikirlerini BİK yöneticileriyle paylaştı.

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