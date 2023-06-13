Basın toplantısına damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuk sayısı önerisine Aliyev kahkaha attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programı sonrasında "TC-TUR" uçağıyla dün akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

"EN AZ 5 OLMALI"

Erdoğan, bugün heyetler arası ve başbaşa görüşmelerin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile kameralar karşısına geçerek ortak açıklama yaptı. Erdoğan, "Kararlı inançlı olunca neticeyi alırsınız. Azerbaycan da bu neticeyi aldı. Azerbaycan mevcut nüfusuyla da daha da ileriye gidecek. Benim nüfustaki planım en az 3 çocuktu. Azerbaycan'da bu en az 5 olmalı." dedi. O anlarda Aliyev gülümserken Erdoğan, Azerbaycan'ın mevcut nüfusunu sordu. Aliyev ise 11 milyona yaklaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Cumhurbaşkanlığı ikinci döneminde yaşadığımız seçimde yüzde 86 gibi bir katılımla gerçekleşen bu seçim dünyada müstesna diyebileceğimiz bir seçim olmuştur. Bu seçimden de galip çıkmak ve tekrar ilk ziyaretimizi KKTC'ye ve aynı gün Bakü'ye gelmek suretiyle burada gerçekleştirmek bizleri ayrıca mutlu etmiştir. İham kardeşim zaten bugünkü kabine toplantısında bakanlar kurulunun karşılıklı yaptığı toplantıları gayet güzel özetledi. Birlikte hangi alanda neler yaptık, neler yapıyoruz ele aldık.

"ADIMLARIMIZDAN BİRİ TÜRKİYE-AZERBAYCAN ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMASI"

Türkiye-Azerbaycan iki kardeş ülke ve tabii iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdük ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Şu anda attığımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Bu konuyla ilgili olarak da gerek YÖK Başkanı'mız muhatabıyla çalışmalarını bugün de gözden geçirdiler ve yasal bir düzenlemenin gereğinden Sayın İlham kardeşim ifade ettiler. Bunu bir an önce gerçekleştirip bu adımı attığımız anda inşallah Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini yaşadık. Artık bunu başaracağız. Böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebileceği gibi, Türk gençleri de Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

En önemli adımlardan bir tanesi enerji. Yıllardır bu konuyla ilgili olarak yapılan bir çalışma var. Bu çalışmanın detaylarını da bakan arkadaşlarımız aralarında ayrıca görüştüler. Bu konuda daha neler yapabiliriz bunun çalışmaları yapıldı. Enerji noktasındaki adımda Avrupa özellikle, Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar. Bu konuda devamlı ricada bulunmaktalar. Bu konuyla ilgili olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Savunma sanayiinde atılacak adımlar büyük önem arz ediyor. Bu alanda atacağımız adımlarla birlikte işin savunma sanayii bölümünün yanında bir de eğitimi konusunda üzerimize düşen görevler var. Bu görevleri bugüne kadar nasıl yaptıysak aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz.

"EN ÇOK ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ KONU ZENGEZUR"

En çok üzerinde durduğumuz ve bizim de hassasiyetimizi içeren Zengezur olayı. Bu konuyu inşallah süratle halletmemiz halinde de bu bize iki önemli adımı kazandıracak. Gerek karayolu noktasında, gerek demir yolu noktasında atılacak adımla buradan Iğdır, Nahçıvan'a gidiş konusunda Türkiye'nin bağlantıları çok daha güçlü hale inşallah gelecek. Bu bağlantıların olması da Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olacaktır."