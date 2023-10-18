ABD Başkanı Biden'dan ''Hastane saldırısında kim sorumlu?'' sorusuna skandal yanıt

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, 12 gündür Gazze'ye bomba yağdırıyor. Dün akşam saatlerinde ise Gazze'de bir hastaneyi hedef alan İsrail, 500 kişinin ölümüne neden oldu.

BASIN TOPLANTISINDA SKANDAL OLAY

Hastane katliamının ardından bugün İsrail'e ziyarette bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyen ikilinin soru cevap bölümünde ise skandal bir olay yaşandı.

DANIŞMANLAR YAYINI KESTİ

Basın toplantısının sonunda bir gazetecinin ABD Başkanı Joe Biden'ı işaret ederek sorduğu "Hastane saldırısından kim sorumlu?" sorusunun ardından araya giren danışmanlar yayını kesti. O anlarda Biden'ın kahkahalara boğulması kameralara saniye saniye yansırken uzaktan "Değişen bir şey yok, ABD'de de yaşanıyor bu gibi olaylar" yanıtını verdiği duyuldu.

ÜRDÜN ZİRVESİ İPTAL EDİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden'in, Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Beynamin Netanyahu ile görüşmesi ve ardından da Ürdün'e geçerek Kral Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak dün akşam saatlerinde İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısı görüşmeyi de etkiledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Ayrıca Biden ve diğer liderlerle bugün yapılması planlanan İsrail ve Hamas çatışmalarının ele alınacağı toplantıya katılımını iptal etti. Bu gelişmenin ardından Mısır ve Ürdün de görüşmeye katılmayacaklarını açıkladı.