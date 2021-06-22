Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020'de Macaristan karşılaşması öncesi basın toplantısında masadaki Coca Cola şişelerini kaldırıp "Su için" diyerek elindeki su şişesini göstermesi, İsveç merkezli bir mobilya devine ilham verdi.
Firmanın Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre satılan şişelerden birine "Cristiano" adı verildi. Ürünün açıklamasında da "Sadece su içmek için tekrar kullanılabilir şişe" ifadeleri kullanıldı.
Mobilya devi daha önce de ABD'li senatör Bernie Sanders'ın yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreninde yün eldivenleriyle bir köşede bacak bacak üstüne atarak oturduğu halini pazarlama tekniği olarak kullanmıştı.
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