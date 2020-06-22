Basın Yayın ve halkla İlişkiler ekibi, evlatların yokluğunu gidermeye çalıştı - Son Dakika

Bodrum Belediyesi, Babalar Günü'nde vefat eden belediye personellerinin babalarını unutmadı.



Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelinden oluşan bir heyet, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'nde, vefat eden belediye personellerinin babalarını ziyaret etti.



Geçtiğimiz yıllarda çeşitli sebeplerden dolayı hayatlarını kaybeden belediye çalışanlarının babaları bu anlamlı günde yalnız bırakılmadı. Program, 2018 yılında elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ'ın Yalı Mahallesi'nde yaşayan babası Mustafa Altındağ'a ziyaretle başladı. Heyet, Yarımadanın farklı noktalarındaki aileleri ziyaret ederek Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın selam ve sevgilerini iletti, aile yakınlarıyla sohbet ederek bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Evlatlarını kaybeden babalar günlerinde, belediye ekibinin sürpriz ziyaretleri ile mutlu oldu. - MUĞLA