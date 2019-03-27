Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel'in Acı Günü

Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel'in annesi Şengül Gülmez'in cenaze töreni Kartal'da düzenlendi.

Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel'in annesi Şengül Gülmez'in cenaze töreni Kartal'da düzenlendi.



Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Şengül Gülmez'in cenaze namazı, Kartal Merkez Camii'nde kılındı. Cenaze namazına; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ve Kartal Belediyesi'nden çok sayıda personel ile birlikte Gülmez ailesinin dost ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhumenin cenazesi, defnedilmek üzere Tekirdağ Şarköy'e uğurlandı. - İSTANBUL

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