Son Dakika Haberleri: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel'in Acı Günü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel'in Acı Günü

1 saat önce

Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel'in annesi Şengül Gülmez'in cenaze töreni Kartal'da düzenlendi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel'in Acı Günü, System.String[]
Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel'in annesi Şengül Gülmez'in cenaze töreni Kartal'da düzenlendi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Şengül Gülmez'in cenaze namazı, Kartal Merkez Camii'nde kılındı. Cenaze namazına; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ve Kartal Belediyesi'nden çok sayıda personel ile birlikte Gülmez ailesinin dost ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhumenin cenazesi, defnedilmek üzere Tekirdağ Şarköy'e uğurlandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:06 Kaynak: İHA

Kartal, Kartal Belediyesi, Halkla İlişkiler, Güncel
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