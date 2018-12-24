Son Dakika Haberleri: Başına 10 Bin TL Ödül Konulan Köpek Bulundu

Başına 10 Bin TL Ödül Konulan Köpek Bulundu

1 saat önce

Sivas'ta başına 10 bin TL ödül konulan kayıp 'Thor' isimli köpek, İHA'nın haberinin ardından bulundu.

Başına 10 Bin TL Ödül Konulan Köpek Bulundu, System.String[]
Sivas'ta başına 10 bin TL ödül konulan kayıp 'Thor' isimli köpek, İHA'nın haberinin ardından bulundu.

İsviçre'de yaşayan Boran Fahri, Sivas'ta kaybolan köpeğinin ardından günlerdir gözyaşı dökerek, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada 'Thor' isimli Pitbul cinsi köpeği bulana 10 bin TL ödül vereceğini duyurmuştu. Boran Fahri tarafından 4 yıl önce Sivas'ta bir barınakta uyutulmak üzereyken sahiplenilen köpek, İHA'nın haberinin ardından Fatih Mahallesi'nde Harun Halat ve arkadaşları tarafından bulundu. Fahri, 10 bin TL'yi Harun Halat'ın banka hesabına yatırdı. Halat ise ödülü almasının ardından 'Thor'u kurye aracılığıyla İzmir'e oradan ise uçakla İsviçre'ye gönderecek.

Ödülü ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Köpeği bulan ve ödülün sahibi olan Harun Halat, parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını söyledi. Halat, "Beni arkadaşım aradı ve bu köpeğin kayıp olduğunu ve arandığını söyledi. Ben de arkadaşlarıma haber verdim, sosyal medya aracılığıyla bu konuyu duyurdum. Köpeğin başında da 10 Bin TL ödül varmış. Ben köpeği Fatih Mahallesinde bir apartmanın arkasında bağlı olarak buldum. Köpeği alıp geldikten sonra sahibi ile görüştüm. Hatta birebir görüntülü konuşturma yaptırdım ve ağladı bu esnada. Telefon görüşmesinde bize bu ortaya verdiği ödülü göndereceğini söyledi. Biz kendisinden para talep etmedik ama bu ödülü kendinin ortaya koyduğu söyledi. Bende 'siz bilirsiniz' dedim. Ödülü ben aldım ve kendine de köpeği göndereceğim. Ödül parasını da biz elimizden geldiğince yoksul insanlara dağıtacağız. Hatta üzerine de biz de bir şeyler koyacağız" dedi.

Boran Fahri ise köpeğini bulan Halat'a ve olayı duyuran İHA teşekkür etti. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:50 Kaynak: İHA

İsviçre, Sivas, Güncel
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