Başına bıçak saplanmıştı, takside uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

SAMSUN'da 1 ay önce sokak ortasında çıkan kavgada başına bıçak saplanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburu olan E. A. (17), takside uyuşturucu madde ile yakalandı.

Kentte uyuşturucuyla mücadelesini sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Yapılan aramada takside yolcu olarak bulunan kişinin üzerinden bir miktar esrar maddesi çıktı. Ekiplerin incelemesi sonucu, uyuşturucuyla yakalanan kişinin; İlkadım ilçesinde 6 Nisan'da sokak ortasında çıkan kavgada başına bıçak saplanması sonucu yaralanan E.A., olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan E. A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.