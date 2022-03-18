Başına buz kütlesi düştü; 1 haftadır yoğun bakımda - Son Dakika
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Başına buz kütlesi düştü; 1 haftadır yoğun bakımda

18.03.2022 10:39
Başına buz kütlesi düştü; 1 haftadır yoğun bakımda

KONYA'da, aracını kardan temizleyen Şeref Kalfaoğlu'nun (67) başına, çatıdan buz kütlesi düştü.

KONYA'da, aracını kardan temizleyen Şeref Kalfaoğlu'nun (67) başına, çatıdan buz kütlesi düştü. Hastaneye kaldırılan Kalfaoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi, 6 gündür sürüyor.

Olay, 13 Mart'ta, Seydişehir ilçesi Seyit Harun Bulvarı'nda meydana geldi. Lokantacı Şeref Kalfaoğlu, aracının üzerinde biriken karları temizlemek için evinden çıktı. Kalfaoğlu'nun başına, aracını temizlemeye başladığı sırada, apartmanın çatısındaki buz kütlesi düştü. Yere yığılan Kalfaoğlu'nu görenlerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi. Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalfaoğlu, ilk müdahalenin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Şeref Kalfaoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi, 6 gündür sürüyor.


Başına buz kütlesi düştü; 1 haftadır yoğun bakımda
Başına buz kütlesi düştü; 1 haftadır yoğun bakımda
Başına buz kütlesi düştü; 1 haftadır yoğun bakımda
Başına buz kütlesi düştü; 1 haftadır yoğun bakımda
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Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başına buz kütlesi düştü; 1 haftadır yoğun bakımda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başına buz kütlesi düştü; 1 haftadır yoğun bakımda - Son Dakika
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