Başına çelik halat isabet eden işçi yaralandı - Son Dakika
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Başına çelik halat isabet eden işçi yaralandı

25.04.2022 18:05
Başına çelik halat isabet eden işçi yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki tamirhanede kopan çelik halat isabet eden işçi yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki tamirhanede kopan çelik halat isabet eden işçi yaralandı.

İlçe merkezindeki Kıbrıs Caddesi üzerindeki bulunan Yeni Sanayi Sitesindeki otomobil tamirhanesinde çalışan Oğuz Yetkin, tamir edeceği aracı vinçle kaldırarak altına bakma istedi.

Bu esnada vincin çelik halatı koparak Yetkin'in başına isabet etti.

Yaralanan işçi ambulansla önce Bayramiç Devlet Hastanesi'ne ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Çanakkale, Bayramiç, Hisarcık, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başına çelik halat isabet eden işçi yaralandı - Son Dakika


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