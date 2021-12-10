Üye Girişi
Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü - Son Dakika

Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü

10.12.2021 14:06
Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü

Konya'da 35 yaşındaki Afgan Nakibullah Rüstmi, kaldığı evde arkadaşları tarafından ölü bulundu. Başına çuval geçirilen şahsın ağzının fularla, el ve kollarının ise domuz bağı yöntemi kullanılarak kabloyla bağlandığı öğrenildi. İkametinin İstanbul'da olduğu tespit edilen Rüstmi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Boyacalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Afgan Nakibullah Rüstmi, aynı evde kaldığı ve vatandaşı olan 3 arkadaşı tarafından başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları ise kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı halde ölü bulundu.

Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürülmüş bulundu

İSTANBUL'DA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Nakibullah Rüstmi'nin cansız bedeni, ihbarla gelen ekiplerce otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, şahsın İstanbul Zeytinburnu'nda oturduğu yönünde kaydının olduğu belirlendi.

Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürülmüş bulundu

CİNAYETLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Konya'daki ev sahibinin ise polise, evi 1 kişiye kiraladığını ve 4 kişinin kaldığından bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Nakibullah Rüstmi'yi öldüren şüpheli veya şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatılırken, ev arkadaşı 3 Afgan da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü

İstanbul, Ereğli, Konya, Afgan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda 13:55 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Tartışma yaratacak adım! Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor 12:23 Tartışma yaratacak adım! Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı 11:55 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı 11:13 İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde 11:02 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde

Son Dakika Haberleri
13:55 Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi?
13:54 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda
13:43 Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu
13:37 Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?
13:37 14 yıl önce hayatını kaybeden iş insanının mezarı 'babalık davası' nedeniyle açılacak!
13:31 Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak
13:26 Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95
13:22 Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?
13:09 Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım
13:05 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi
Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi? Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi?         
13:56
Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya üçüncü müdahale! Dolara etkisi sınırlı oldu Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya üçüncü müdahale! Dolara etkisi sınırlı oldu         
13:51
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası         
10:17
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 14:11:16. #1.13#
SON DAKİKA: Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement