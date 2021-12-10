Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Boyacalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Afgan Nakibullah Rüstmi, aynı evde kaldığı ve vatandaşı olan 3 arkadaşı tarafından başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları ise kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı halde ölü bulundu.

İSTANBUL'DA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Nakibullah Rüstmi'nin cansız bedeni, ihbarla gelen ekiplerce otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, şahsın İstanbul Zeytinburnu'nda oturduğu yönünde kaydının olduğu belirlendi.

CİNAYETLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Konya'daki ev sahibinin ise polise, evi 1 kişiye kiraladığını ve 4 kişinin kaldığından bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Nakibullah Rüstmi'yi öldüren şüpheli veya şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatılırken, ev arkadaşı 3 Afgan da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.