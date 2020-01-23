Başına çuval geçirip, marketten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başına çuval geçirip, marketten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Başına çuval geçirip, marketten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, başına çuval geçirip, kapısını kırarak girdiği marketten çok sayıda sigara, içki ve cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan T.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Başına çuval geçirip, marketten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, başına çuval geçirip, kapısını kırarak girdiği marketten çok sayıda sigara, içki ve cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan T.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki bir marketler zincirinden, 18 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında hırsızlık yapıldı. Market yetkililerinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Polis, kapıyı kırarak içeri girdiği ve reyonlardaki içki, sigara ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve 20 ayrı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Polis, görüntülerden şüphelinin T.A. (32), olduğunu belirledi. T.A., Sümer Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan T.A., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:41 Kaynak: DHA
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