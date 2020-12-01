Başına darbe aldıktan 2 hafta sonra kayboldu - Son Dakika

Başına darbe aldıktan 2 hafta sonra kayboldu

ANKARA'da, kuru temizleme dükkanı işletmecisi Hacı Ali Karagöz, iş yerinde yere düşüp, başına darbe aldıktan 2 hafta sonra ortadan kayboldu. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden gittiği tespit edilen, İmrahor Vadisi bölgesinde yapılan aramalarda Karagöz'ün izine rastlanılmadı.

Çankaya'da yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Hacı Ali Karagöz, 23 Kasım'da Kırkkonaklar Mahallesi'nde bulunan evinden sabah saatlerinde çıktıktan sonra geri dönmedi. Karagöz'ün 3 oğlu, babalarına ulaşamayınca polise haber verdi. Apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 hafta önce iş yerinde düşüp, başına darbe alan ve 5 gün hastanede tedavi gören Karagöz'ün İmrahor Vadisi bölgesine gittiğini belirledi. Burada polis, AFAD ve AKUT ekiplerinin, köpekler ve dronla yaptığı aramalarda Karagöz'ün izine rastlanılmadı.

Alper Karagöz (31), babasının kuru temizleme dükkanı işletmecisi olduğunu söyleyerek, "Babam 2 hafta önce dükkanda düştü. Sonra 5 gün hastanede yattı. Daha sonra taburcu olarak eve getirdik. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Gözlemlediğimiz kadarıyla hafızasıyla alakalı da bir sıkıntısı yoktu ve babam evde dinleniyordu" dedi.'YANINA TELEFON, KİMLİK VE PARA ALMADI'Alper Karagöz, babasının gittiği yerin güvenlik kamerasında gözüktüğünü belirterek, "O bölgede polis, AFAD ve AKUT ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında babamı bulamadık. Ekipler dron ve termal kameralarla da arama yaptılar. 1 haftadır babama kayıp, hiçbir şekilde haber alamadık. Herhangi bir telefon, kimlik, cüzdan ya da para yanına almadı. İnsanlardan yardım bekliyoruz. Gören, duyan kişilerden haber bekliyoruz" diye konuştu.

Adil, Akın ve Alper Karagöz kardeşler, babalarından gelecek iyi haberi beklediklerini belirtti.