Başına dayadığı tabancayla intihara kalkıştığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başına dayadığı tabancayla intihara kalkıştığı anlar kamerada - Son Dakika

Başına dayadığı tabancayla intihara kalkıştığı anlar kamerada

1 saat önce

SAMSUN'da, dünyaca ünlü kahve zincirinin bir şubesinde sinir krizi geçiren A.D. (20), 'Evlatlık olduğumu öğrendim, askeri okuldan atıldım, beni hayata bağlayan hiçbir şey yok' diyerek kafasına dayadığı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

SAMSUN'da, dünyaca ünlü kahve zincirinin bir şubesinde sinir krizi geçiren A.D. (20), 'Evlatlık olduğumu öğrendim, askeri okuldan atıldım, beni hayata bağlayan hiçbir şey yok' diyerek kafasına dayadığı tabancayla intihar girişiminde bulundu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 22.45 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü bir kahve zincirinde meydana geldi. Askeri okuldan atıldığını öne süren A.D., kafede oturduğu sırada çantasından çıkardığı tabancayı kafasına dayayarak, 'Evlatlık olduğumu öğrendim, askeri okuldan atıldım, beni hayata bağlayan hiçbir şey yok' diye bağırmaya başladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kafede bulunan müşterilerin kaçarak uzaklaştığı ve A.D.'nin sinir krizi geçirdiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Bu sırada başka bir vatandaş ise polisi arayarak, 'Çok acil buraya ekip gönderir misiniz' dedi. Olay yerine gelen yaya devriye bekçiler, A.D.?yi etkisiz hale getirerek kurusıkıdan bozma olduğu öğrenilen tabancayı elinden aldı. Sakinleştirilen A.D., polis otosuna bindirilerek sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başına dayadığı tabancayla intihara kalkıştığı anlar kamerada

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:37 Kaynak: DHA
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