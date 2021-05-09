KOCAELİ BAŞINA DAYADIĞI TABANCAYLA ODUNLUKTA İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yaşayan Gökhan B. (45), oturduğu binanın odunluk kısmında başına tabancayla ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, Derince Yenikent Mahallesi Akasya Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Ailesiyle aynı binada yaşayan Gökhan B., iddiaya göre öğle saatlerinde annesine odunluğa gittiğini söyleyerek evden çıktı. Gökhan B.'nin uzun süre geri dönmemesi üzerine babası, merak ederek odunluğa indiğinde oğlunu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde tabanca ile kendi başına ateş eden Gökhan B.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin odunlukta yaptığı olay yeri inceleme çalışmasının ardından Gökhan B.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Bir otomotiv fabrikasında çalıştığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Gökhan B.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.