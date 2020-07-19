Başına gelmeyen kalmayan kargayı kelle paça ve sucukla besliyor - Son Dakika

Kocaeli'de yuvadan düştüğü yolda araçların çarpmasıyla üç kez ölümden dönen yavru kargayı sahiplenen iş yeri sahibi, karganın başına gelenleri Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Sakar Şakir filmine benzeterek adını Şakir koydu. İşletmeci, kanadı kırılan talihsiz kargayı iyileşmesi için kelle paça ile besliyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 45 yıldır kafe restoran işletmeciliği yapan 56 yaşındaki Savaş Hacıbilaloğlu, 2 ay önce dükkanının önünde bir yavru karganın yuvasından düştüğünü gördü. Karganın kendilerine doğru geldiğini gören Hacıbilaloğlu, hayvanı almak için yerinden kalktı. Bu sırada kargaya yoldan geçen bir kamyonun çarptığını gören Hacıbilaloğlu, hemen kargaya doğru giderek hayvanı savrulduğu yerden aldı. Yavru karganın yaralarını sararak tedavi eden Hacıbilaloğlu, karga için dükkanına kendi elleriyle kafes yaptı. Hacıbilaloğlu'nun tedavisi tamamlandığını düşünerek uçsun diye saldığı kargaya yerde yürümeye çalıştığı esnada yine aynı yoldan geçen bir otomobil çarptı.

Talihsiz karganın başına gelenler bitmeyince adını "Şakir" koydu

İkinci kez otomobilin çarpmasıyla kanadı kırılan yavru karganın başına gelen talihsizlikleri Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı "Sakar Şakir" filmine benzeten Hacıbilaloğlu, karganın adını "Şakir" koyarak yeniden tedaviye aldı. 2 ay boyunda kargaya çocuğu gibi bakan Hacıbilaloğlu, yaralarına iyi geleceğini düşünerek yavru kargayı kelle paça ve sucukla besledi. Hayvanla duygusal bir bağ kuran ve susadığı zaman hayvana şırıngayla su veren Hacıbilaloğlu, yavru karganın çıkardığı seslerden acıkıp acıkmadığını anladığını söyledi. İş yerine gelen müşterilerin Şakir'e yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Hacıbilaloğlu, Şakir'in sakat olan kanadı ve bacağının tedavi edilebilmesi için hayvanseverlerden destek bekliyor.

"Bu kadar talihsizlik olur mu?"

Yuvadan düşen kargayı sahiplenerek beslediklerini söyleyen Savaş Hacıbilaloğlu, "2 ay kadar önceydi. Yolda baktık bir tane karga yavrusu var, bize doğru geliyor. Alalım derken üzerinden kamyon geçti. Tabii o ara yuvarlandı. Aldık bunu, baktık, ettik, iyileştirdik. Bakmaya başladık. Ondan sonra 2 ay kadar bizde kaldı. O arada saldık uçsun, uçmayı öğrensin diye. Tekrar bir araba çarptı. O ara buna bir isim koyalım diye düşünmeye başladık. Dedim ki Laz kafası işte, olsa olsa bunun adı Şakir olur. 'Bir kuşa iki kere araba çarpar mı?' dedim. Bu kadar talihsizlik olur mu? Adını Şakir koyduk. Ondan sonra ismi Şakir kaldı. Müşteri de Şakir diyor, herkes Şakir diyor. İsmini de tanıyor" dedi.

"Kırık kanadına en büyük fayda kelle paça çorbası"

Karganın yavru olmasından dolayı yemek yemeye alışık olmadığını, bu yüzden de yemeği hayvana kendisinin yedirdiğini söyleyen Hacıbilaloğlu, "Acıkınca annesi diye beni arıyor. Sürekli bağırmaya başlıyor. Durmuyor zaten, doyurana kadar durmuyor. 2-3 lokma yer, ne verirsen yer. Peşinden de şırıngayla ağzına su veriyorum. Çünkü alışık olmadığı için bazen kusuyor. Ama sucuk, kelle paça, onları kusmuyor. Börek verdiğin zaman, ekmek verdiğin zaman kusuyor. Ağzının tadını biliyor yani. Kelle paça ile besliyorum. Sucuk veriyoruz. Kelle paça çorbası bizde meşhur olduğu için artığı çok oluyor. Mecbur Şakir'e ondan veriyoruz. Zaten Şakir'in kırık kanadına en büyük fayda kelle paça çorbası. Şakir'de o ara kendini toparladı içe içe. Sucuk, et, arada sırada börek veriyoruz, böreği pek beğenmiyor. Bunları yedikten sonra böreğe pek bakmıyor. Tatlı olarak üzüm veriyorum. Hele sucukla kelle paçayı Şakir'e ver gerisine karışma. Üzerine de üzüm verdiğin zaman tamam. Bak konuşmaya başladı. Belki de kelle paça istiyor" diye konuştu.

"Bu bana aşık oldu"

Yavru karganın acıkıp acıkmadığını çıkardığı seslerden anladığını belirten Hacıbilaloğlu, "Beni aynı annesi olarak görüyor. 'Gak gak gak' durmuyor. Bu müşterinin bile dikkatini çekiyor yani. Müşteriler bile 'Seni görünce neden bağırıyor?' diyor. Bende karnının acıktığını söylüyorum. Bu bana aşık oldu. Tahminim bana aşık oldu. Çünkü beni görüp de o kadar bağırmak olmaz ki. Bir de sabahları yürüyüş yapmaya giderken anne ve babası peşime takılıyorlar. Yani sabah hayvanı saldığım zaman yanına geliyorlar, uzaktan bağırmaya başlıyorlar. Anne babasının burada olduğundan haberi var. Çünkü sabah sporunda benim peşime takılıyorlar, tepemden ayrılmıyorlar. Çok tuhaf geliyor insanlara. Karga beslemek çok tuhaf geliyor bizim toplumumuzda. Yani kimisi uğursuz diyor, kimisi lanetli diyor. Ama benim için fark etmiyor, hayvandır. Ben şimdi salsam kedi, köpek kapacak bunu. Mecburen bakıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hayvanseverler gelsin, bana yardım etsinler"

Hayvanın ameliyatı için veterinerlerin çok yüksek fiyatlar söylediğini ve bunu karşılamaya kendisinin gücünün yetmediğini belirten Hacıbilaloğlu, hayvanseverlerden destek beklediğini kaydetti. Hacıbilaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedavisini, bakımını ben yapıyorum. Kanadı kırık, ayağı kırık. Şu anda veterinerler çok fahiş fiyat istiyor. Ameliyat yaptıramadığımız için hayvan mecburen böyle yaşamaya çalışıyor. Veterinerlerin benden istediği fiyat, 2 bin lira ile 3 bin lira arasında bir ameliyat masrafı çıkar dedi. Biz de yüksek olduğu için yaptıramadık. O da maddi açıdan. Bir sponsor olmadığı için yaptıramadık. Bir tanıdık birisi ya da bunu tedavi edebilecek bir veteriner olursa çok iyi olur. Hayvan en azından uçmayı öğrenir. Hayvan şu anda yavru. Bu ara ameliyat olursa, kanadı yapılırsa hayvan uçmaya çabalar. İyileşme aşamasında şu anda, ayağında ve kolunda kırık var. Hayvanseverler gelsin, bana yardım etsinler. Ameliyatını yaptıralım bu hayvanın. Boşuna hayvanseverlik yapmasınlar. Birisi çıksın desin ki masrafını ben karşılıyorum. Öyle bir adam bekliyorum. Karga burada. Ben anca bakıyorum. Benim elimden bu geliyor." - KOCAELİ