Başına isabet eden yorgun mermi 13 aylık bebeği hayattan kopardı - Son Dakika
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Başına isabet eden yorgun mermi 13 aylık bebeği hayattan kopardı

28.09.2022 22:19

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bebek arabasıyla gezdirilirken başına yorgun mermi isabet eden 13 aylık Kaan Taş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde yaşadıkları sitede ablası tarafından bahçede bebek arabasıyla gezdirilen 13 aylık Kaan bebeğin başına henüz bilinmeyen bir yerden gelen maganda kurşunu isabet etti. Bebeğin başından kan geldiğini gören aile bebeği hemen hastaneye kaldırdı.Başına kurşun isabet ettiği belirlenen bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

ACILI AMCA İSYAN ETTİ

Bebeğin amcası Mehmet Emin Taş insan canının bu kadar kolay olmaması gerektiğini belirterek suçluların yakalanmasını istedi. Taş, "Bebeğin ablaları bebek arabasında sitenin oyun bahçesinde gezdiriyor. O an bebeğin hareketsiz kaldığını fark etmişler. Bebeği kaldırdıklarında başından kan aktığını görüyorlar. Hemen orada bulunan bir arkadaş onu hastaneye getiriyor. Kurşun beynini parçalamış insan canı bu kadar kolay olamaz. Yetkililerden bunu yapanların bir an önce yakalanıp gerekli cezaya çarptırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

KATİL ARANIYOR

13 aylık Kaan bebeğin Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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Gaziantep'te 'maganda kurşunu' isabet eden bebek öldü Gaziantep'te 'maganda kurşunu' isabet eden bebek öldü GAZİANTEP - 'Maganda kurşunu' isabet eden bebek öldü GAZİANTEP - 'Maganda kurşunu' isabet eden bebek öldü
Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başına isabet eden yorgun mermi 13 aylık bebeği hayattan kopardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başına isabet eden yorgun mermi 13 aylık bebeği hayattan kopardı - Son Dakika
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