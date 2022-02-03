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Basına kapalı toplantının detayları ortaya çıktı! Erdoğan'dan 50 vekile "Açık açık söyleyin, not alacağız" talimatı - Son Dakika

Basına kapalı toplantının detayları ortaya çıktı! Erdoğan'dan 50 vekile "Açık açık söyleyin, not alacağız" talimatı

03.02.2022 08:15
Basına kapalı toplantının detayları ortaya çıktı! Erdoğan'dan 50 vekile "Açık açık söyleyin, not alacağız" talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partili 50 vekille yaptığı basına kapalı toplantının detayları ortaya çıktı. Erdoğan'ın toplantının başında milletvekillerine "Her şeyi açık yüreklilikle söyleyin. Biz not alacağız ve bunların takibini yapacağız" talimatını verirken, vekillerin paylaşımlarını tek tek not aldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle istişare toplantılarını sürdürüyor. Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantıya yaklaşık 50 milletvekili katıldı.

VEKİLLERİN PAYLAŞIMLARINI TEK TEK NOT ALDI

Toplantının başında "Her şeyi açık yüreklilikle söyleyin. Biz not alacağız ve bunların takibini yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinin paylaşımlarını tek tek not aldı. Toplantıda söz alan milletvekilleri de illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları aktardı.

"ONLAR YIKIM İÇİN BİR ARAYA GELMİŞ BİR EKİP"

Cumhur İttifak karşıtı muhalefeti de eleştiren Erdoğan'ın, şöyle konuştuğu kaydedildi:

"Cumhur İttifakı çok değerli, biz onlar gibi değiliz. Azami müştereklerimiz var ve ülkemiz için gayret sarf ediyoruz. Onların içinde fikri beraberlik yok, yıkım için bir araya gelmiş bir ekip. Biz inşa için bir aradayız. Dolayısıyla bizim çok çalışmamız lazım" dedi.

"BELEDİYELERLE UYUM İÇİN İÇİNDE ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Yeni Şafak'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı milletvekillerine, "Sürekli sahada olun. Vatandaşın içinden ayrılmayalım" talimatını verdi. Ayrıca belediyelerle uyum içinde çalışılmasını isteyen Erdoğan, "Bir ve beraber olmalısınız. Kardeşlik hukukuna riayet edilmesi gerek. Kardeşlik duygularınızı güçlendirin" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel Basına kapalı toplantının detayları ortaya çıktı! Erdoğan'dan 50 vekile 'Açık açık söyleyin, not alacağız' talimatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Basına kapalı toplantının detayları ortaya çıktı! Erdoğan'dan 50 vekile "Açık açık söyleyin, not alacağız" talimatı - Son Dakika
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