Son Dakika Haberleri: Başına kaya parçası düşen genç, öldü
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Başına kaya parçası düşen genç, öldü

50 dakika önce

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte başına kaya parçası düşen Halil Özcan (26) hayatını kaybetti.

Başına kaya parçası düşen genç, öldü, System.String[]
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte başına kaya parçası düşen Halil Özcan (26) hayatını kaybetti.
Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelalelerine ailesiyle birlikte pikniğe giden Halil Özcan, bölgede gezdiği sıada başına kaya parçası düştü. Olay yerinde ağır yaralanan Özcan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçede bulunan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Özcan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


Halil Özcan, Yahyalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:55 Kaynak: DHA
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