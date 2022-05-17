Başına keserle vurup öldürdükten sonra battaniyeye sarıp yakmışlar! Katil sorguda cinayeti bir bir itiraf etti - Son Dakika
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Başına keserle vurup öldürdükten sonra battaniyeye sarıp yakmışlar! Katil sorguda cinayeti bir bir itiraf etti

17.05.2022 10:06
Başına keserle vurup öldürdükten sonra battaniyeye sarıp yakmışlar! Katil sorguda cinayeti bir bir itiraf etti

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bekçi olarak çalışan Adem Tan'ın öldürülmesine ilişkin hurdacılık yapan Ümit G. ve dini nikah birlikte yaşadığı Necla T. tutuklanırken, cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Adem Tan'ı, dini nikah birlikte yaşadığı Necla T.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla başına keserle vurarak öldüren Ümit G.'nin, sevgilisi ile cesedi bir battaniyeye sardıktan sonra kaldıkları çadırın 200 metre ilerisine taşıyıp, burada yaktıkları öğrenildi.

Çeşme ilçesinde bir inşaatta bekçi olarak çalışan Adem Tan, 12 Mayıs sabah saatlerinde, kısa bir süre sonra döneceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Tan'ın eve geri dönmemesi üzerine yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Tan'ın bulunması için çalışma başlatan polis, Adem Tan'ın ilçede hurdacılık yapan Ümit G. ve dini nikah birlikte yaşadığı Necla T. ile husumetli olduğu bilgisine ulaştı.

KESERLE VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, Mamur Baba bölgesinde bir çadırda kaldığı öğrenilen Ümit G. ile Necla T.'yi gözaltına aldı. Ümit G. ve Necla T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette yapılan sorguda, Ümit G.'nin Adem Tan'ı tanıdığını, birlikte yaşadığı Necla T.'yi rahatsız ettiği için başına keserle vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

BATTANİYEYE SARIP TAŞIMIŞLAR

Emniyette suçlarını itiraf eden Ümit G. ile Necla T.'nin, tartıştıkları Tan'ın başına keserle vurarak öldürdükten sonra cesedini bir battaniyeye sararak kaldıkları çadırın 200 metre ilerisine taşıdıkları ve burada cesedi yaktıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından Mamur Baba bölgesine götürülen şüphelilerin gösterdiği noktada Adem Tan'ın tanınmaz haldeki cansız bedenine ulaşıldı. İşçi emeklisi evli 2 çocuk babası Adem Tan'ın ölümünün ardından adliyeye sevk edilen Ümit G. ile Necla T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Evlilik, Polis, Bekçi, Çeşme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Başına keserle vurup öldürdükten sonra battaniyeye sarıp yakmışlar! Katil sorguda cinayeti bir bir itiraf etti - Son Dakika


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