Başına konan

Kayseri'de yaşayan 51 yaşındaki Gülten Yaşar, başında ve omuzlarında misafir ettiği kuşlarla Milli Piyango bileti satıyor.

Daha önce başka illerde, son 7 yıldır da Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Milli Piyango bileti satan Yaşar, yaptığı işten çok omuzlarında ve başında güvercin ile serçe misafir etmekten mutluluk duyuyor.

Yazın sıcağı, kışın soğuğu demeden sabah erken saatlerde her zamanki yerine gelen Yaşar, "kızım" ve "meleğim" diye sevdiği kuşların karnını doyurmadan tezgahını açmıyor.

Etrafında uçuşan kuşlara elleriyle yemini veren ve hayvan sevgisiyle çevredekilerin de takdirini toplayan Yaşar, gün içerisinde de kuşları özenle besliyor.

Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvercinlerin ve serçelerin karnını doyurmada sadece bir aracı olduğunu söyledi.

Hayvanların saf ve temiz olduğunu belirten Yaşar, "Dostluk tamamen güvene bağlı. Onların güvenini sağlamak 3 yılımı aldı. Aynı şekilde sokaktaki diğer hayvanlar da güvendikleri zaman sizi nerede olsa tanıyorlar. Önemli olan güvenmek. Ben, 'Dünyanın güzelliği hayvanlar' diyorum. Onlar saf ve tertemiz. Yaratıldıkları gibi kalabiliyorlar. Bizim gibi değiller. Maalesef biz onlar gibi tertemiz kalamıyoruz." diye konuştu.

"Merhametli olmak lazım"

Hayatta en önemli hazinelerden birinin güven olduğunu vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:

"Kuşların kaçmadığına çok şaşıran oluyor. Aslında onların kaçmadığına değil kaçtıklarına şaşırmak lazım. Çünkü, neden bu kadar zararlı olabiliyoruz, onu düşünmek lazım. Durmaları tamamen güven. O güveni verdikten sonra zaten onlar kendilerini senin kucağına bırakıyor. Hangisi olursa olsun. Yılan dahil birçok hayvanı besledim ve hiçbir zarar görmedim. En zararlı olan insan diye düşünüyorum. Benim için onların varlığı yetiyor. Dünya hayvanlarla güzel ve onlara karşı merhametli olmak lazım. Yaradan'ı bilen hayvanlara merhamet gösterir."

Güne onların gözüne bakarak başladığını aktaran Yaşar, güvercinleri ve serçeleri çocuğu gibi düşündüğünü dile getirdi.

İşe çıkamadığı zaman aklının güvercinlerde ve serçelerde kaldığını anlatan Yaşar, "İnsanlar, 'Başına talih kuşu konmuş' diyor ama en güzel talih kuşu sevgidir. Benim buradaki en büyük mutluluğum onların sevgisi, tatlı bakışları. O da bana yetiyor. En büyük mutluluk en büyük zenginlik sevgi ve güven. Evde olduğum zaman ne yapıyorlar diye muhakkak düşünüyorum. Rabb'im bütün yarattıklarının rızkını verir ama aracı olmak diye bir şey var. Herkes herkese vesiledir, sebeptir, aracıdır. Ben bunların karnının doymasına aracı oluyorum. Yoksa, ben olsam da olmasam da karınları doyacak. Bu bir gerçek."