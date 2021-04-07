Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu - Son Dakika

Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu

07.04.2021 15:24

Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu Parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden çocuk ameliyat oldu Başarılı bir ameliyatla başındaki kurşun çıkarılan çocuk sağlığına kavuştu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün anneannesi ile parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden 6...

Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu

Parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden çocuk ameliyat oldu

Başarılı bir ameliyatla başındaki kurşun çıkarılan çocuk sağlığına kavuştu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün anneannesi ile parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Eymen Dikilitaş'ın başındaki mermi çekirdeği bugün yapılan ameliyatla başarılı bir şekilde çıkarıldı. Kafatasındaki kırıklar ve beyin zarındaki yırtıkların da ameliyatla düzeltildiği çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında bir parkta anneannesi ile oyun oynarken başına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Eymen Dikilitaş kaldırıldığı özel hastanede bugün gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Yapılan ameliyatla başındaki mermi çekirdeği çıkarılan talihsiz çocuğun kafatasındaki kırıklar birleştirilirken dura denilen beyin zarında meydana gelen yırtıklar da primer olarak giderildi.

Mermi olduğu akıllarına gelmedi

Olayın yaşandığı anda parkta bulunan görgü tanığı Mehmet Zenger, "Arkadaşlarla burada parkta oturuyoruz. Anneannesi veya babaannesi çocuğuyla parka geldi. 10 dakika sonra kadın bir çığlık attı çocuğun başına şişe kapağı geldi kanıyor su var mı buralarda dedi. Sonra telefonu istedi yakın akrabası geldi çocuğu kucaklayıp alıp götürdü. Biz bunun mermi olduğunu anlamadık. Taş falan vurmuştur dedik ama meğerse başka bir yerden sıkılan kör kurşun buraya düşmüş." dedi.

"Eymen'in sağlık durumu çok iyi"

Alaşehir'deki özel bir hastanede yapılan başarılı operasyonla başındaki yorgun mermi çıkarılan 6 yaşındaki Eymen Dikilitaş'ı ameliyat eden Beyin ve Sinir Hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Vatan Tayfur, "Hastamız 6 yaşında. Dün ateşli silah yaralanmasıyla acil servisimize başvurmuş. Sol tarafından çekilen filmlerde sol kısımda ateşli silahlanma yaralanmasına ait çekirdek ve kafatasında da parçalı kırık vardı. Operasyonla halledildi. Mermi parçacığı çıkarıldı. Dura dediğimiz beyin zarında da yırtık vardı onu da diktik. Hastamızın sağlık durumu şuan için oldukça iyi. Ameliyattan çıkalı 6 saat oldu." diyerek Eymen'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Dün yaşadığı korkunun ardından bugün başarılı bir ameliyatla oğlunun yeniden sağlığına kavuşmuş olmasının mutluluğunu yaşayan anne Canan Dikilitaş, "Çok şükür oğlumun sağlık durumu çok iyi. Hastane çalışanlarına ve doktorumuza ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Öte yandan Emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği ve çevredeki güvenlik kameralarının titizlikle incelendiği öğrenildi.

Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu
Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu
Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu
Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu
Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu
Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu

Dikilitaş, Alaşehir, oyunlar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!" Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali
Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: "Saat 16.30'da arşivi açıyoruz"         
16:04
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını "Biyolojik Fukushima" koydu         
15:34
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu         
14:37
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu         
13:51
Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı         
13:00
Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı         
12:17
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 16:35:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei