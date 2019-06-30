Son Dakika Haberleri: Başına maganda kurşunu isabet eden genç ağır yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

Başına maganda kurşunu isabet eden genç ağır yaraladı

43 dakika önce

ŞANLIURFA'da, kafede çalışan Muhammed Emir Bozanoğlu (17), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Başına maganda kurşunu isabet eden genç ağır yaraladı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, kafede çalışan Muhammed Emir Bozanoğlu (17), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralandı.
Olay, dün gece, Atatürk Bulvarı'ndaki kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede çalışan Muhammed Emir Bozanoğlu'nun başına nereden geldiği henüz belirlenmeyen kurşun isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Bozanoğlu'nu görenler, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Bozanoğlu, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ?Muhammed Emir Bozanoğlu, hayati tehlikesi olduğu için Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Polis, Bozanoğlu'nun yaralanmasına neden olan kurşunu ateşleyen kişiyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:30 Kaynak: DHA
Polis, Atatürk Bulvarı, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta çalışıyorlar Şehrin en işlek caddesinde rezalet! Otomobilin içinde fuhuş Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi Çorum Öldürdüğü eşinin cansız bedenini otomobile koyup kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 18:13:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başına maganda kurşunu isabet eden genç ağır yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]