Son Dakika Haberleri: Başına naylon poşet geçirdi ama önce kameraya sonra polise yakalandı
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Başına naylon poşet geçirdi ama önce kameraya sonra polise yakalandı

6 saat önce

İki hırsızın yakalanma anı saniye saniye görüntülendiKÜTAHYA'da tekel bayisine, başlarına poşet takarak giren 2 şüpheliyi mahalle bekçileri suçüstü yakaladı.

İki hırsızın yakalanma anı saniye saniye görüntülendi

KÜTAHYA'da tekel bayisine, başlarına poşet takarak giren 2 şüpheliyi mahalle bekçileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler ile bekçiler arasında yaşanan arbede güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, kafalarına naylon poşet takarak tekel bayisine giren 2 şüpheliyi mahallede devriye görevi yapan bekçiler farketti. Müdahale etmek isteyen bekçilerle arbede yaşayan 2 şüpheli çaldıkları içki şişelerini yola atarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre süren kovamamaca sonucunda şüphelilerden biri Bölcek Mahallesi'ndeki yeni Emniyet Müdürlüğü binası arkasında ağacın altında gizlenirken yakalandı, diğer şüpheli ise karanlıkta izini kaybettirdi.

Hırsızlık anı, bekçiler ile şüpheliler arasında yaşanan arbede ve şüphelilerin kaçış anı bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)-

Başına naylon poşet geçirdi ama önce kameraya sonra polise yakalandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:19 Kaynak: DHA
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