Başına pencere camı düşen motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başına pencere camı düşen motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika

Başına pencere camı düşen motosikletli kurye yaralandı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iş merkezinin 3'üncü katındaki pencerede kırılan cam parçaları, o sırada bölgeden geçen kurye Okan Karauzun'un (27) üzerine düştü.

Başına pencere camı düşen motosikletli kurye yaralandı, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iş merkezinin 3'üncü katındaki pencerede kırılan cam parçaları, o sırada bölgeden geçen kurye Okan Karauzun'un (27) üzerine düştü. Baş, göğüs ve kolunda kesikler oluşan Karauzun, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Altıntop Mahallesi, 834 Sokak'ta meydana geldi. İş merkezinin 3'üncü katındaki kullanılmayan bir ofisin açık penceresi, iddiaya göre rüzgar nedeniyle kapandı. Şiddetli çarpma nedeniyle pencerenin kırılan camları, o sırada sokaktan geçen motosikletli kurye Okan Karauzun'un üzerine düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen camların başına, göğsüne ve koluna isabet ettiği Karauzun'un yaralandı. Vücudunda kesikler oluşan Karauzun'un durumunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Karauzun, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Görgü tanığı market işletmecisi Burak Tekin, "Rüzgar nedeniyle pencereden kopan parçalar yere düştü. O sırada kurye de yoldan geçiyordu. Cam parçaları başına düştü. Biz gördük, hemen yardıma koştuk. Kolunda başında yaralar vardı. Sağlık ekiplerini arayıp durumu bildirdik" dedi.


Merkezefendi, Denizli, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:36 Kaynak: DHA
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