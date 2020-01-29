Başına pet şişe geçen köpek kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başına pet şişe geçen köpek kurtarıldı - Son Dakika

Başına pet şişe geçen köpek kurtarıldı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde başına pet şişe geçen sokak köpeği hayvanseverler ve belediye ekipleri tarafından kurtardı.

Başına pet şişe geçen köpek kurtarıldı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde başına pet şişe geçen sokak köpeği hayvanseverler ve belediye ekipleri tarafından kurtardı.


Alınan bilgiye göre, Taytan Mahallesi Bezirgan mevkisinde başına geçen pet şişe ile dolaşan sokak köpeğini gören vatandaşlar, durumu mahalle muhtarı Cafer Morbel'e haber verdi. Köpeği kurtarmak için seferber olan muhtar Morbel ve hayvanseverler, köpeği kovalayarak yakaladı. Hayvanseverler, başı pet şişe içinde sıkışan köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Belediye ekipleri, çalışmalar sonrası köpeğin başındaki pet şişeyi çıkarırken, köpek yeniden doğaya bırakıldı.


Belediye ekiplerine ve duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Mahalle Muhtarı Morbel, "Başına geçen pet şişe nedeniyle beslenemeyen ve nefes almakta zorluk çeken, bitkin haldeki can dostumuzu kurtardığımız için çok mutluyuz" dedi. - MANİSA

Salihli, Taytan, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
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