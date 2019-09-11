Son Dakika Haberleri: Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu
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Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

1 saat önce

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde oturan Savaş S. (29), evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu, System.String[]

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde oturan Savaş S. (29), evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kadifekale Mahallesi'nde yalnız yaşayan Savaş S.'den haber alamayan yakınları eve geldi. Eve giren yakınları Savaş S.'yi başına poşet geçirilmiş halde hareketsiz buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Savaş S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemede, evin farklı noktalarında kan izi bulgularına rastladı. Şüpheli ölüm üzerine polis ekipleri, çok yönlü soruşturma başlattı. Savaş S.'nin cenazesinin yarın Atakum ilçesine bağlı Aksu Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:27 Kaynak: DHA
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