Evinin balkonundayken kafasına saçma isabet eden doktor ağır yaralandı - Son Dakika

Evinin balkonundayken kafasına saçma isabet eden doktor ağır yaralandı

Başına saçma isabet eden doktorun komşusu: "Bir süre önce yine silah sesleri geldi"

ORDU - Ordu'da, evinin balkonunda olduğu esnada başına saçma isabet eden doktor ağır yaralandı. Doktorun komşusu, duydukları şiddetli bir ses sonrası korktuklarını, aynı mahalleden yaklaşık iki hafta önce yine silah sesleri geldiğini söyledi.

Olay dün, Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli olan kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan'ın, balkonda bulunduğu esnada başına saçma isabet etti. Balkon camında da kırıklar oluşan ve Ordu'daki özel bir hastaneye götürülen, kafa travması teşhisi konulan Serarslan, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Opr. Dr. Serasrlan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

"Şiddetli bir ses çıktı ve korktuk"

Olay esansında evde olan ve şiddetli bir şekilde cam patlaması sesi üzerine korktuğunu belirten Hanife Baş isimli komşusu, "Evdeydim ve şiddetli bir ses çıktı. Ne olduğunu çözemedim ve silah sesi olmadığını anladım. O esnada kapıya da çıkmadım. Sonrasında ise doktorun vurulduğunu söylediler. Sonrasında yerlerdeki kan izlerini gördüm. Nasıl olduğunu anlamadım. Gelen ambulans seslerini de duydum. Mermiyi kimin attığını bilmiyorum" dedi.

"Bir süre önce yine silah sesleri gelmişti"

Olaydan bir süre önce yine aynı yerden silah sesleri duyduklarını ifade eden Baş, "Ben yaklaşık 2 hafta önce bahçede çalışırken yukarıdan silah sesi geldi. Orada birisi var ama deli midir, akıllı mıdır bilmiyorum. Komşumuz silah atana 'burada insan var' diye bağırdı ama o hiç dinlemedi ve yine attı. Sonrasında eve geldim ve bu zaman kadar silah atılmamıştı. Yaralanan doktor komşumuz, gidip-gelmedik ancak oğlum fotoğrafını gösterince üzüldüm, yazık günah" ifadelerine yer verdi.