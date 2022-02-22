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Başına silah dayadı, 'şikayetçi olmasını gerektiren bir neden yok' dedi - Son Dakika

Başına silah dayadı, 'şikayetçi olmasını gerektiren bir neden yok' dedi

22.02.2022 11:19
Başına silah dayadı, 'şikayetçi olmasını gerektiren bir neden yok' dedi

KAHRAMANMARAŞ'ta özel bir bankada müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin (34) başına silah dayadığı suçlamasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen banka müdürü Turabi K.

KAHRAMANMARAŞ'ta özel bir bankada müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin (34) başına silah dayadığı suçlamasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen banka müdürü Turabi K. (50), duruşmaya katılmadığı için talimatla alınan ifadesinde, şikayetçi olunmasını gerektiren bir neden bulunmadığını, şaka yaptığını öne sürdü. Melis B.'yi arayarak 'Ölmeye, öldürmeye geliyorum' diyerek tehdit ettiği iddiaları üzerine Turabi K., "Bu telefon görüşmesi olurken Melis B.'nin ağabeyi bana 'öldürmeye mi geliyorsun?' diye birkaç kez sormuş, ilkinde tam ne dediğini anlamamakla 'Evet' diye bir kelime ağzımdan çıkmış" dedi.

Kentte 22 Temmuz 2020'de özel bir banka şubesinin kasa dairesinde meydana gelen olayda şube müdürü Turabi K., güvenlik görevlisinden aldığı silahı müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin başına dayadı. Melis B.'nin, bankanın güvenlik kamerası görüntüleriyle şikayetçi olması üzerine, olayın ardından işine son verilen banka müdürü Turabi K. hakkında 'silahla tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kahramanmaraş 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada mahkeme heyeti, davaya katılmayan Turabi K.'nin yaşadığı yerde talimatla ifadesinin alınması kararını verdi. Karar üzerine Turabi K., Mersin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

'PERSONEL DE ŞAŞIRDI'Turabi K., tehdidin söz konusu olmadığı iddiasını yineleyerek, "Olay tamamen şakadan kaynaklıdır. Melis B.'nin neden şikayetçi olmasına neden bulamıyorum. Çalıştığımız şubedeki tüm personel de bu olaya şaşırmıştır, çünkü gerçekten şakaydı" dedi.Olaydan sonra Melis B.'yi arayarak 'Ölmeye, öldürmeye geliyorum' şeklinde tehdit ettiği iddialarının sorulması üzerine Turabi K., "Benim yaptığım aramaların sebebi Melis B.'ye bu şakaya neden tepki verdiğini öğrenmek amaçlıydı. Bu telefon görüşmesi olurken Melis B.'nin ağabeyi bana 'öldürmeye mi geliyorsun?' diye birkaç kez sormuş, ilkinde tam ne dediğini anlamamakla 'Evet' diye bir kelime ağzımdan çıkmış. Konuşmanın devamında bana tekrar, 'ölmeye mi öldürmeye geliyorsun?' dediğinde 'Hayır, hayır' diye söylüyorum. Benim kastım kesinlikle kimseye zarar vermek değildi" sözleriyle kendisini savundu.Turabi K.'nin ifadesinin alınmasının ardından mahkeme, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

Başına silah dayadı, 'şikayetçi olmasını gerektiren bir neden yok' dedi
Başına silah dayadı, 'şikayetçi olmasını gerektiren bir neden yok' dedi
Başına silah dayadı, 'şikayetçi olmasını gerektiren bir neden yok' dedi
Başına silah dayadı, 'şikayetçi olmasını gerektiren bir neden yok' dedi
Başına silah dayadı, 'şikayetçi olmasını gerektiren bir neden yok' dedi
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Kahramanmaraş, Turabi, Banka, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başına silah dayadı, 'şikayetçi olmasını gerektiren bir neden yok' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başına silah dayadı, 'şikayetçi olmasını gerektiren bir neden yok' dedi - Son Dakika
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