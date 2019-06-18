Son Dakika Haberleri: Başına silahı dayayarak intihara kalkıştı
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Başına silahı dayayarak intihara kalkıştı

49 dakika önce

Düzce'de bunalıma giren bir kişi, başına silahı dayayarak intihara kalkıştı.

Başına silahı dayayarak intihara kalkıştı, System.String[]
Düzce'de bunalıma giren bir kişi, başına silahı dayayarak intihara kalkıştı. Polis, bir anlık dalgınlığından yararlanarak şahsı etkisiz hale getirdi.

Alınan bilgilere göre, Körpeçler Mahellesi'nde bir şahıs başına dayadığı silah ile canına kıymak istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, kafasından yaralı olan F.S.'yi silahı bırakması için ikna etmeye çalışırken alan da boşaltıldı. Uzun süre elindeki silahı bırakmayan ve motosikletine binmek isterken silahı beline koyan şahsı polis yakalayarak etkisiz hale getirdi. Yaralı olduğu için polis nezaretinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürülen şahıs tedavi altına alındı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
Düzce, Polis, 3. Sayfa
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