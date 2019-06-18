Başına silahı dayayarak intihara kalkıştı
49 dakika önce
Düzce'de bunalıma giren bir kişi, başına silahı dayayarak intihara kalkıştı.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
'de bunalıma giren bir kişi, başına silahı dayayarak intihara kalkıştı. Polis
, bir anlık dalgınlığından yararlanarak şahsı etkisiz hale getirdi.
Alınan bilgilere göre, Körpeçler Mahellesi'nde bir şahıs başına dayadığı silah ile canına kıymak istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, kafasından yaralı olan F.S.'yi silahı bırakması için ikna etmeye çalışırken alan da boşaltıldı. Uzun süre elindeki silahı bırakmayan ve motosikletine binmek isterken silahı beline koyan şahsı polis yakalayarak etkisiz hale getirdi. Yaralı olduğu için polis nezaretinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürülen şahıs tedavi altına alındı. - DÜZCE
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